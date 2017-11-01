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  • Дата: Сегодня, 17:00
Сегодня, 17:00

При выдаче разрешений на застройку в центре города одесские власти должны учитывать не только интересы инвесторов, но и мнение простых одесситов

Категория: Новости


При выдаче разрешений на застройку в центре города одесские власти должны учитывать не только интересы инвесторов, но и мнение простых одесситов

Такое убеждение высказал по поводу событий вокруг Летнего театра в Горсаду губернатор области Максим Степанов.

По его словам, вопрос справедливости для громады важен больше, чем даже законные интересы инвесторов.

Поэтому он рекомендует муниципалитету в дальнейшем не принимать решений о застройке в центральной части города без предварительных общественных слушаний.

При этом, касаясь непосредственно Летнего театра, он гарантировал, что никакие разрешения на его застройку даны не будут и, в связи с этим, предложил коллективу Зеленого театра, которого владельцы «выдавливают» из парка Шевченко, перенести свой проект в Летний театр.

 



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