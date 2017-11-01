Одесскую пересыпь снова раскопали

Соответствующие фотографии разместил одесский журналист Денис Шацило.

Согласно предварительной информации, причиной новых раскопок встала течь в трубах теплотрассы, которые, кстати, перекладывали менее полугода назад, когда одновременно проводили реконструкцию трамвайной колеи и прокладку нового участка непосредственно под Пересыпским мостом.

И хотя движение под мостом не перекрывалось, согласно имеющейся информации, проводимые работы уже привели к перманентным транспортным заторам.