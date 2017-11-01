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  • Дата: Сегодня, 17:30
Сегодня, 17:30

Одесскую пересыпь снова раскопали

Категория: Новости


Одесскую пересыпь снова раскопали

Соответствующие фотографии разместил одесский журналист Денис Шацило.

Согласно предварительной информации, причиной новых раскопок встала течь в трубах теплотрассы, которые, кстати, перекладывали менее полугода назад, когда одновременно проводили реконструкцию трамвайной колеи и прокладку нового участка непосредственно под  Пересыпским мостом.

И хотя движение под мостом не перекрывалось, согласно имеющейся информации, проводимые работы уже привели к перманентным транспортным заторам.

 



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