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  • Дата: Сегодня, 18:30
Сегодня, 18:30

Ветераны-силовики Одесской области проведут акцию на пешеходном переходе

Категория: Новости

Ветераны-силовики Одесской области проведут акцию на пешеходном переходе

Совет ветеранов силовых структур Татарбунарского района Одесской области предупредил местную администрацию о том, что 22 ноября намерен провести акцию.

Мероприятие начнётся в 11:00 на пешеходном переходе возле остановки в селе Спасское.

Акцию проводят ветераны и пенсионеры силовых структур, которые требуют пересчитать ранее назначенные им пенсии и неотложно начать их выплату с учётом задолженности.

При проведении акции будет использоваться звукоусиливающая аппаратура, информационные плакаты, а также символика Украины, предупредили в совете ветеранов–силовиков.

Предполагается, что количество участников составит до 100 человек.



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