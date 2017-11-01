Ветераны-силовики Одесской области проведут акцию на пешеходном переходе

Совет ветеранов силовых структур Татарбунарского района Одесской области предупредил местную администрацию о том, что 22 ноября намерен провести акцию.

Мероприятие начнётся в 11:00 на пешеходном переходе возле остановки в селе Спасское.

Акцию проводят ветераны и пенсионеры силовых структур, которые требуют пересчитать ранее назначенные им пенсии и неотложно начать их выплату с учётом задолженности.

При проведении акции будет использоваться звукоусиливающая аппаратура, информационные плакаты, а также символика Украины, предупредили в совете ветеранов–силовиков.

Предполагается, что количество участников составит до 100 человек.