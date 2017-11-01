Фильм–расследование «Украина. Скрытая правда», который вышел на итальянском «5 канале», обвинил Саакашвили в организации расстрелов на Евромайдане

В феврале 2014 года в центре Киева действовала группа снайперов, которые стреляли как по протестующим, так и по милиционерам с целью спровоцировать обе стороны конфликта на эскалацию насилия.

Об этом говорится в фильме–расследовании «Украина. Скрытая правда», который вышел на итальянском «5 канале», сообщает ТАЙМЕР.

Автор фильма Жан Микалессин включил в ленту интервью с тремя мужчинами, которые якобы действовали в составе таких групп. Они представились как Коба Нергадзе, Кваратескелия Залоги и Александр Ревазишвили и рассказали, что их нанял соратник Михаила Саакашвили Мамука Мамулашвили, который позже возглавил т.н. «Грузинский легион» в зоне АТО.

В частности, мужчина, представившийся Ревазишвили (якобы являвшийся в прошлом снайпером грузинской армии), рассказал, что командование их «подразделением» осуществлял нардеп Сергей Пашинский — в частности, именно он якобы отдал приказ сначала по бойцам спецподразделения «Беркут», а затем и по активистам Евромайдана. Он утверждает, что Пашинский единолично руководил действиями подразделения, а вспомогательные операции (подвоз оружия и т.п.) осуществлял, в частности, Владимир Парасюк.

В фильме говорится, что стрелкам платили по 6 тысяч долларов США.

Упомянутые в фильме украинские политики, как и ожидалось, опровергли эту информацию. Так, Саакашвили уже назвал ленту «ФСБшной пропагандой». Все сходится: давние агенты ГРУ в Грузии, власть Иванишвили — крупнейшего частного акционера Газпрома, канал кореша Путина — Берлускони, Медведчук–Рабинович тут и геббельсовская фсбшная пропаганда. Против нас борется путинская Россия со своими филиалами в разных странах», — написал Саакашвили в Facebook.

В том же духе прокомментировал фильм и нардеп Пашинский. «К четвёртой годовщине Майдана ФСБ на деньги беглецов–преступников сняли очередное "расследование"», — пишет Пашинский в Facebook. Комментируя обнародованную информацию, он заявил, что «было бы смешно, если бы не было так грустно».