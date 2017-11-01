Не дадим котам замёрзнуть: в Одессе оставят открытыми слуховые окна подвалов

С соответствующей инициативой выступила организация «Общественный совет зоозащитников Одессы». Зоозащитники встретились с вице–мэром Анатолием Орловским и пришли к «единству мнений о необходимости гуманного обращения с животными».

«В результате всем ЖКСам будет дано поручение не заколачивать слуховые окна в подвальные помещения, через которые бездомные коты имеют возможность попадать в тёплые помещения в течение зимы, а если они уже заблокированы, то доступ открыть». Активисты также просят одесситов сообщать об обнаруженных закрытых окошках пустующих подвалов.