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  • Дата: Вчера, 19:30
Вчера, 19:30

Не дадим котам замёрзнуть: в Одессе оставят открытыми слуховые окна подвалов

Категория: Новости

Не дадим котам замёрзнуть: в Одессе оставят открытыми слуховые окна подвалов

С соответствующей инициативой выступила организация «Общественный совет зоозащитников Одессы». Зоозащитники встретились с вице–мэром Анатолием Орловским и пришли к «единству мнений о необходимости гуманного обращения с животными».

«В результате всем ЖКСам будет дано поручение не заколачивать слуховые окна в подвальные помещения, через которые бездомные коты имеют возможность попадать в тёплые помещения в течение зимы, а если они уже заблокированы, то доступ открыть». Активисты также просят одесситов сообщать об обнаруженных закрытых окошках пустующих подвалов.



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