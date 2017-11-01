Горбатюк: По преступлениям на Майдане за четыре года вынесен только один реальный приговор

Расследование преступлений, совершенных на Майдане, проходит с большим трудом, за четыре года следствия вынесен лишь один приговор.

Об этом сообщил глава Департамента спецрасследований Генеральной прокуратуры Украины Сергей Горбатюк в интервью «Фокусу».

«Расследуются более 3 тыс. преступлений, совершенных во время Майдана. О подозрении сообщили 380 лицам, обвинительные акты по 239 направлены в суд. 48 человек признаны виновными. Один человек отбывает реальный срок за решеткой», - сообщил он.

В розыске, по его словам, находятся 110 подозреваемых. При этом Горбатюк указал на сложности в процессе объявления подозреваемых в розыск.

«Интерпол категорически отказывается объявлять в розыск любого фигуранта дел о противодействии Майдану, - отметил он. - Там говорят, что эти преступления осуществлялись в условиях смены власти, следовательно, могут быть признаки политических преследований».