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  • Дата: Вчера, 16:00
Вчера, 16:00

С начала года в Украине почти 600 раз что-то «минировали»

Категория: Новости

С начала года в Украине почти 600 раз что-то «минировали»

В течение 2017 года сотрудники Национальной полиции получили ложную информацию о минировании 594-х административных зданий и жилых домов. Об этом сообщает департамент коммуникации Национальной полиции Украины.

«Только за последние трое суток в Украине полиция зафиксировала 21 факт ложных сообщений об угрозе взрыва, а всего в течение года таких сообщений было почти 600. Больше всего злоумышленники "минировали" админздания органов власти, жилые дома и объекты транспортной инфраструктуры», – говорится в сообщении.

В течение года больше всего сообщений о заминировании зафиксировано в Киевской области - 132 случая. На втором месте Одесская область, где зафиксировано 105 случаев ложных сообщений о минировании.



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