Одесские «национал-активисты» снова намерены силой ограничивать культурную жизнь Одессы

Теперь они намерены сорвать выступление певца Макса Барских, запланированное на 4 декабря.

Об этом четко дал понять в эфире «7 канала» бывший главный «правосек» области Сергей Стерненко.

Поэтому, по его словам, даже не следует покупать на этот концерт билеты.

Такую позицию он объяснил тем, что певец ездил на получение награды в Кремль. А раз так, то он определил свою гражданскую позицию, и с такой позицией ему нет места в Одессе.

Отметим, однако, что, во-первых, Максим Барских является украинским гражданином, никак не пораженным в своих правах.

Во-вторых, если государственные структуры не возражают против его выступлений, значит это целиком легитимно.

И, наконец, в-третьих, ни одна государственная структура не делегировала своих запретительных полномочий так называемым «активистам».

Следовательно, они являются самозванцами, а их действия – априорно незаконны. И подпадают, по меньшей мере, статью о нарушении общественного порядка. А в случае самовольного «силового» проникновения в зрелищное учреждение, уже «тянут», как минимум, на злостное хулиганство. Которое, как известно карается уже реальным сроком лишения свободы.

И тот факт, что наказание за столь явные и злостные противоправные действия до сих пор не постигло виновных, личности которых хорошо известны свидетельствует исключительно о слабости и бесхребетности действующей власти. Которые приводят к тому, профессиональные хулиганы все больше пьянеют от безнаказанности. И позволяют уже открыто нападать на сотрудников полиции. Как это, собственно, имело место быть в ходе беспорядков в Горсаду.

А ведь еще Сенека говорил, что «…безнаказанность порождает вседозволенность!»

Впрочем, во всем этом есть и положительные моменты.

Ведь такие хамские выходки, вызывающие негодование и омерзение у всех пришедших на сорванные концерты людей и многих из тех, кто узнал об этом из новостных сводок только множат число неприятелей этих «национал-патриотов». А, следовательно, множат число адекватно мыслящих не поддающихся оболваниванию действующей пропаганды одесситов.