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  • Дата: Сегодня, 10:30
Сегодня, 10:30

Заседание областного Апелляционного суда по определению меры пресечения для директора «Виктории» не состоялось

Категория: Новости


Заседание областного Апелляционного суда по определению меры пресечения для директора «Виктории» не состоялось

На 20 ноября было назначено заседание Апелляционного суда по обращению Прокуратуры одесской области по мере пресечения директору «Виктории» Петра Саркисяна.

Обвинение оспорило решение приморского суда Одессы, отпустившего обвиняемого под залог в 128 тысяч гривен.

Защита же Петра Саркисяна просила перенести заседание, поскольку он находится в кардиологическом отделении стационара и не может присутствовать на судебном заседании.

В конце концов суд прислушался к доводам защиты и перенес заседание на 27 ноября.

В связи с этим обвинитель пожелал обвиняемому скорейшего выздоровления!

Отметим, что выход Петра Саркисяна под залог вызвал возмущение не только Прокуратуры, но и родителей детей, находившихся в пансионате во время пожара. В ходе которого погибли три несовершеннолетние девочки.

По их мнению, обвиняемый может скрыться от правосудия.

Отметим, что по обвинению в нарушении правил противопожарной безопасности, приведшим к гибели людей, обвиняемому грозит до восьми лет лишения свободы.



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