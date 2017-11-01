Строительство новой «взлетки» в Одесском международном аэропорту таки да началось

На данный момент к работам приступила компания «Автомагистраль-Юг».

По информации пресс-службы компании, ее сотрудники уже начали укладывать первый слой новой полосы.

Напомним, что первую капсулу на месте будущей полосы премьер министра Владимир Гройсман заложил еще 8 сентября. В нынешнем году на работы по строительству новой взлетно-посадочной полосы уже предусмотрено 500 миллионов гривен из Государственного бюджета. По имеющейся информации, в будущем году на это должно быть выделено еще более 1,2 миллиарда.

Отметим, что на время проведения работ аэропорт будет продолжать работать, после сдачи в эксплуатацию новой взлетно-посадочной полосы старая будет использоваться в качестве рулежной дорожки.