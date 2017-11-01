 
Информация к новости
  • Просмотров: 64
  • Дата: Сегодня, 11:00
Сегодня, 11:00

Строительство новой «взлетки» в Одесском международном аэропорту таки да началось

Категория: Новости


Строительство новой «взлетки» в Одесском международном аэропорту таки да началось

На данный момент к работам приступила компания «Автомагистраль-Юг».

По информации пресс-службы компании, ее сотрудники уже начали укладывать первый слой новой полосы.

Напомним, что первую капсулу на месте будущей полосы премьер министра Владимир Гройсман заложил еще 8 сентября. В нынешнем году на работы по строительству новой взлетно-посадочной полосы уже предусмотрено 500 миллионов гривен из Государственного бюджета. По имеющейся информации, в будущем году на это должно быть выделено еще более 1,2 миллиарда.

Отметим, что на время проведения работ аэропорт будет продолжать работать, после сдачи в эксплуатацию новой взлетно-посадочной полосы старая будет использоваться в качестве рулежной дорожки.



Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Loading...
Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 