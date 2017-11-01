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  • Дата: Сегодня, 11:30
Сегодня, 11:30

Задача обеспечения всех без исключения школ противопожарными водоемами выполнена на 70%

Категория: Новости


Задача обеспечения всех без исключения школ противопожарными водоемами выполнена на 70%

Такую информацию озвучил в ходе аппаратного совещания в мэрии директор департамента оборонной и мобилизационной работы Григорий Зубов.

По его словам, отремонтированы и заполнены водой 23 из 30 таких водоемов, расположенных по восемнадцати адресам.

Из них по пять в Киевском и Суворовском районах. Шесть в Малиновском и три – в Приморском районах города.

Что касается четырех водоемов из семи оставшихся, то они в принципе не пригодны к использованию. Из трех оставшихся два будут сданы в эксплуатацию уже на этой неделе. Что же касается одного – расположенного на территории школы №30, то там ситуация требует дополнительных согласований с ГСЧС.

Однако мэр не принял никаких оправданий и дал поручение в ближайшее время довести показатели действующих противопожарных водоемов на пришкольных территориях до 100%.



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