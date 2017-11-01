80% дорог одесской области нуждаются в ремонте

«За 10 месяцев нынешнего года в Одесской области отремонтированы 152 километра дорог государственного значения. А до конца года этот показатель будет равен, по меньшей мере, 244 километрам», — такие данные озвучил губернатор Одесской области Максим Степанов.

По его словам, это почти вдвое превысит показатели прошлого года — 127 километров.

Однако, по его словам, ситуация с состоянием дрог в регионе остается неудовлетворительной – 80% из них нуждаются в ремонте!

Но, по мнению губернатора, самое главное, что работа началась и есть первые результаты. В частности, до «Украинской Венеции» – Вилково можно добраться за три часа. Это почти вдвое быстрее, чем ранее.

Глава региона отметил, что эти результаты достигнуты во многом благодаря достижениям одесской таможни. Ведь согласно проводимому эксперименту половина от ее сверхплановой прибыли идет именно на дорожный ремонт.

Впрочем, в будущем году ситуация может измениться. По имеющейся информации, правительство намерено прекратить данный эксперимент.

Именно поэтому депутаты областного совета обратились в Кабмин и в Парламент с настоятельной просьбой продлить данный эксперимент хотя бы до 2020 года.