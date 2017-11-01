А любовь обошла стороной…

Совсем недавно премьер-министр Владимир Гройсман нахваливал пенсионную реформу и заявлял о том, что реформа продолжается. А министр социальной политики Андрей Рева говорил, что в отношении военных пенсионеров Верховная Рада примет отдельный закон. И тогда военные пенсии осовременят. Но вот на днях на заседании Верховной Рады во время ответов правительства народным избранникам народный депутат Олег Барна из БПП задал вопрос Андрею Реве об осовременивании военных пенсий. Вопрос словно повис в воздухе, ответа на него не последовало. Видимо, социальному министру просто нечего было сказать. И выделенные на пенсионную реформу средства закончились. Осчастливив некоторых пенсионеров мелкими подачками в 100 или 200 гривен, реформаторы сочли свою миссию выполненной. А слова Владимира Гройсмана о том, что реформа продолжается, стали намеком военным пенсионерам, на то, что любовь реформаторов обошла их стороной. В Верховной Раде до сих пор нет проекта об осовременивании военных пенсий и неизвестно, когда он будет. И если он будет, то примет ли его Верховная Рада? На рекламу своих обещаний правительство потратило миллионы гривен. Но, как мы видим, от обещаний до исполнения – дистанция огромного размера.