Так молодая поросль или все-таки бурьян?

Народный депутат Сергей Лещенко в телевизионном эфире на днях остался недоволен ведущим, который спрашивал у него, как тот оказался в списке Блока Петра Порошенко. Выяснилось, что Сергея Лещенко, Светлану Залищук и Мустафу Найема внес в список БПП человек, который сейчас работает на высоком государственном посту и его имя Сергей Лещенко не хочет раскрывать. Но тогда как понимать борьбу этого народного депутата за открытость всех действий и процедур? В свое время был большой скандал относительно приобретения Сергеем Лещенко дорогостоящей квартиры в Киеве. И тогда Лещенко утверждал, что деньги на покупку квартиры он занял у своей подруги. Однако, спустя некоторое время, видимо, забыл об этом. И теперь в телеэфире утверждает, что до прихода в Верховную Раду он работал. И деньги на покупку элитного жилья его собственные. Как бы ни трудился Сергей Лещенко, заработать на элитную квартиру журналистским трудом маловероятно. Зато народному депутату Сергею Лещенко хочется утверждать себя в качестве борца с коррупцией. И там, где нужно, молчать, а потом говорить, что его слова истолковали неверно. Говоря о Мустафе Найеме и Светлане Залищук, Сергей Лещенко утверждает, что нужно дать дорогу молодой поросли в политике. Видимо, и себя самого тоже относит к этой поросли. Однако поступки молодых политиков-грантоедов наводят на мысль, что вместо молодой политической поросли появляется бурьян.