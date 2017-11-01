Всеукраинскому аграрному старосте – 90!

Из рода потомственных хлебопашцев

Шла война, на востоке проходил фронт у самой границы Чаплинского района Херсонской области c Крымом, а на западе фронт проходил по Днепру. Днем и ночью в чаплинской степи слышны были орудийные залпы, но местные жители еще с осени 1943 года готовились к выращиванию будущего урожая. Правда, пахать и сеять практически было нечем. Ту технику, которая оставалась в мастерской совхоза им. Карла Маркса, немцы при отступлении почти всю подорвали. Тем не менее, земледельцы использовали все, что могло бы привести в работу плуг, борону или сеялку. А когда весной 1944 года фронт продвинулся за Днепр, жители правобережья приступали к весеннему севу.

Вместе со всеми жителями совхоза в ту весну в работу включился и семнадцатилетний Дмитрий Моторный. Так начался его официальный трудовой стаж. Но это стаж, который зафиксирован в его трудовой книжке. Но сельские дети, особенно мальчишки, работать всегда начинали с летних каникул в школе. Так что у Дмитрия Константиновича трудовой стаж приближается к 80 годам.

Однако вернемся к прифронтовому 1944 году, когда советские войска успешно продвинулась за Днепр. В Чаплинском районе земледельцы вели борьбу за первый урожай, выращенный после оккупации. Хлеб, по тому времени собрали неплохой, и его надо было убрать при минимальных потерях. А убирать-то нечем было. Остался лишь один прицепной комбайн да косилки-лобогрейки. Дмитрия Моторного в то лето определили помощником комбайнера. Работа на прицепном комбайне не из легких. Она трудна не только потому, что нужны немалые усилия, чтобы сбрасывать солому из копнителя, но и потому, что нелегко с раннего утра и до полуночи выстоять на мостике комбайна под палящим солнцем в пыли и круговороте соломенного вихря.

Пришлось ему в те годы поработать и трактористом, и водителем автомашины. И неизвестно, как бы сложилась его дальнейшая судьба, если бы родители – мама Евдокия Григорьевна и отец Константин Родионович все настойчивее не стали бы говорить о том, что Дмитрию надо учиться, иметь надежную профессию. Семейный выбор в 1948 году пал на Херсонский судостроительный техникум. Дмитрий Моторный успешно сдал вступительные экзамены и стал студентом. Между прочим, тогда же в техникуме произошло наше с ним мимолетное знакомство, но затем наши дороги разошлись, чтобы в 1959 году снова встретиться и надолго.

Дмитрия, после окончания в 1952 году техникума, направили на Херсонский судостроительный завод. Это было новое, развивающееся предприятие, которому нужны были кадры, особенно молодые и перспективные. Сначала он начал работать помощником мастера, затем за четыре месяца вырос до старшего мастера. Казалось, молодому специалисту открывается большая карьерная перспектива в индустриальной отрасли. Однако, как оказалось, для молодого человека перспектива – заманчивое дело, но не решающее. Гены человека порой играют важнейшую роль. А у Дмитрия Константиновича отец и все его предки были потомственными хлебопашцами.

Снова родная земля

Возможно, Дмитрий Константинович так и остался бы на судостроительном заводе. Но случай сменил все планы. Дело в том, что в начале пятидесятого года прошлого столетия остро встал вопрос о необходимости развития сельского хозяйства в стране. А для этого требовались кадры. Подготовить их в полной мере сельскохозяйственные техникумы и институты не могли. Было решено привлечь на село специалистов производств, и, прежде всего таких, которые могли оказать помощь крестьянам освоить технику. Вот тогда-то Моторный и решил возвратиться в свою родную стихию. Он дал согласие поехать в село. И, как показала жизнь, решение было правильным.

В 1953 году ему предложили должность заведующего мастерской Ушкальской МТС. Это один из самых отдаленных районов Херсонской области. Здесь он проработал с 1953 по 1959 год. Это назначение стало очень важным в жизни молодого Моторного не только тем, что он вернулся в родную стихию, но и тем, что здесь он встретил свою будущую супругу, милейшей души человека – Аннушку. Жаль, что она слишком рано ушла из жизни.

Работой в МТС Дмитрий Константинович был доволен, но его неуемный характер требовал большего, нового, а для этого нужны были знания. Вот почему он решил воспользоваться возможностью продолжить учебу в Мелитопольском институте механизации и электрификации. После получения диплома инженера ему предложили возглавить инженерную службу в колхозе имени Кирова, расположенном в селе Чернобаевка, что вблизи Херсона. Уже в 1959 году это хозяйство было на слуху благодаря своим успехам в земледелии и животноводстве. Это село я хорошо знал раньше. Запомнилось оно мне тем, что многие люди жили здесь в глинобитных землянках, на крышах которых нередко выпасались козы.

К приезду сюда Моторного село уже несколько преобразилось. Дело в том, что Чернобаевка – родина тогдашнего первого секретаря ЦК компартии Украины Алексея Кириченко. Он, естественно, способствовал тому, чтобы его родина изменила свой облик. Ко всему для этого выдался удобный случай. В то время, в связи со строительством Каховской ГЭС, многие приднепровские села попадали под затопление будущего водохранилища. Вынужденным отселенцам предложили переехать в Чернобаевку в специально построенные дома. Благодаря этому село преобразилось. Да и хозяйские дела шли неплохо, пока его возглавлял Герой Социалистического Труда Иосиф Пиантковский. В это время и пришел сюда в качестве инженера Дмитрий Моторный.

Я помню 1959 год, когда колхоз стал одним из лучших по надоям молока. Да и в земледелии успехи были неплохими. Однако председателю предложили должность в Киеве, и он оставил хозяйство на других. За три года здесь сменилось два председателя, которые успели колхоз, как говорят в народе, опустить до уровня плинтуса. Даже часть коров успели пустить под нож.

Тогда-то и предложили Дмитрию Моторному стать председателем колхоза. Это было в 1963 году. С того времени вот уже 54 года он является бессменным председателем сначала колхоза имени Кирова, а с 1997 года – индивидуально-арендного кооператива «Зоря».

Казалось бы, на этом можно было бы поставить точку, но это лишь начало рассказа о его большой организаторской работе в хозяйстве, которое стало эталоном ведения аграрной отрасли с учетом достижений науки и техники.

Работая собственным корреспондентом газеты «Сельская жизнь» по югу Украины, я часто бывал во многих областях, поэтому мог сравнивать достижения передовых колхозов региона. И скажу без преувеличения: по урожайности всех сельскохозяйственных культур и продуктивности животноводства колхозу имени Кирова Херсонской области равных не было, разве что приближались к его показателям отдельные хозяйства в Крымской области. Чернобаевцы собирали урожай озимой пшеницы на орошении по 55-60 центнеров с гектара. Надои молока превышали 5,5 тысяч литров от коровы. Каждый гектар посевов томатов приносил до 5 тысяч рублей дохода с гектара, урожайность свеклы превышала две тысячи центнеров с гектара. Сюда многие ездили за опытом, но другим подобных результатов получить не удавалось.

Село Чернобаевка стало образцовым по усадебной застройке. Здесь и сегодня функционируют детский сад, средняя школа, образцовый Дом культуры с уникальной художественной самодеятельностью с народным хором, дороги и тротуары укрыты асфальтом, образцовая чистота.

По делам заслуга, почет и уважение

Всех этих успехов хозяйство добилось в немалой степени благодаря высоким организаторским способностям его руководителя. Но Дмитрий Константинович всегда подчеркивает, что его заслуги в этих достижениях скромные, а во всем этом основная заслуга всего коллектива, а главное – высококвалифицированных кадров. Да, это так, но подбирал тех же агрономов, инженеров, зоотехников, бригадиров и других председатель, который сумел и им привить организаторскую жилку. За это народ и правительство высоко оценили его труд. Он дважды удостоен высшей награды страны – Героя Социалистического Труда! Его дважды избирали депутатом Верховного Совета Украины. А в 1989 году от Союзного совета колхозов был избран депутатом Верховного Совета СССР. С 1987 по октябрь 1992 года он возглавлял Совет колхозов Украины. Был членом ревизионной комиссии КПСС. Всех его званий и наград не перечесть, но хотелось бы отметить, что ему присвоено звание Заслуженного работника сельского хозяйства Украины. Он также награжден орденом Октябрьской революции и тремя орденами Ленина, многими медалями и почетными грамотами. Но, как отмечает сам Моторный, первая и запомнившаяся ему награда была медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.». Он является почетным членом национальной академии аграрных наук.

Землю продать, что родную мать

Так считает Дмитрий Константинович Моторный.

– Скоро новый 2018 год, и я страшусь его приближения, ведь, не дай Бог, в стране снимут мораторий на продажу земли, – с болью говорит Моторный.

– Простите, а кому она должна тогда принадлежать, ведь ее уже давно распаевали и нередко эти наделы пустуют или ее арендаторы просто эксплуатируют, высевают те культуры, которые лишь сегодня приносят высокий доход? – спрашиваю Дмитрия Константиновича.

– В том-то и беда, что землю просто эксплуатируют, а ее надо беречь и использовать так, чтобы и нашим предкам она служила. Поэтому я считаю, что земля должна принадлежать государству. Это от нас всякие западные кредиторы требуют снять мораторий на продажу земли и затем «раздерибанить» ее среди магнатов, или создать мелкие хозяйства. А посмотрите, как поступают в США. Там государство скупает землю, организовывает на ней мощные сельскохозяйственные кооперации. А для чего? Чтобы успешнее накормить свой народ. Потому что на таких предприятиях можно применить мощную технику для обработки земли, сева и ухода за посевами, использовать крупногабаритную поливную технику и комбайны. На мелких клочках земли их не применишь.

Американцы предлагают нам заниматься мелкотоварным производством, а сами выпускают 500-сильные трактора, которые за сутки обрабатывают 400 гектаров пашни. Очень жаль, что когда то продадут нашу землю. И все от того, что в Верховной Раде нет настоящих патриотов Украины, которые не позволили бы торговать нашими черноземами.

Моторный предвидел финал того, что последует за распаеванием земли. Он знал, что это делается для того, чтобы легче было прибрать ее к рукам новым латифундистам. Поэтому он, как и требовали, землю поделил, но коллективное хозяйство сохранил. И за эти годы значительно приумножил прежние достижения. Учитывая дефицит в мясе, создал крупную свиноферму, которой раньше не было. Функционирует консервный цех. Работники стали получать достойную зарплату.

Когда в Украине началась реформа в сельском хозяйстве, а администрация Президента Украины Леонида Кучмы рекомендовала все прежнее на селе разрушить и внедрять мелкотоварное производство, я несколько раз спрашивал Кучму: «Неужели Вы считаете, что мелкий товаропроизводитель накормит страну?» И тогда же предложил ему: если будете в Херсонской области, познакомьтесь с работой хозяйства, которое возглавляет дважды Герой Социалистического Труда Дмитрий Моторный. Он дважды побывал здесь. И затем при очередной встрече он мне ответил, что будущее села за крупными хозяйствами, с ними государству легче иметь дело и оказывать им помощь. Но сказано-то это было тогда, когда главный идеолог реформы Павел Гайдуцкий уже разрушил село. Однако важно, что Кучма высоко оценил работу в Чернобаевке и издал Указ о присвоении Дмитрию Моторному звания Героя Украины.

Да, заслуга Дмитрия Константиновича в высоких достижениях хозяйства велика. Он много сделал для того, чтобы оно и впредь успешно развивалось. Однако есть вещи, в которых и такие авторитеты, как Моторный, остаются бессильными. Речь идет о развале орошаемого земледелия. А без орошения в нашей зоне вырастить высокий урожай невозможно. В хозяйстве за 40 лет водоподающие трубы проржавели, государство их восстанавливать не помогает. Моторный решил было своими силами ремонтировать поливную систему. С этой целью продал 500 племенных телочек. Выторговал 5 миллионов гривен, положил их в банк, а он обанкротился и все деньги пропали. Теперь орошения нет, кормов не могут вырастить в достатке. Пришлось часть коров продать (которые давали по 5000 и больше литров молока в год). Осталось 400 из 1000 голов, но и тех нечем кормить. Придется и их пускать под нож. Вот такие настали времена.

Вместо эпилога

За время существования стран СНГ всего три человека были удостоенных таких наград, как Д.К. Моторный, это – президент академии наук Украины Борис Патон, Дмитрий Моторный, которые дважды удостоен звания Героя Социалистического Труда и Героя Украины. А также покойный конструктор-изобретатель автомата – Михаил Калашников, который был дважды удостоен звания Героя Социалистического Труда и Героя России.

Говорят, если человек талантлив, то это проявляется во многом. Мы говорили о больших организаторских способностях Дмитрия Константиновича, но нельзя не вспомнить о его склонности и к творчеству. Он сам научился играть на гармони. Начал сочинять стихи и песни. Музыку тоже сочиняет, хотя ноты не осилил. Его песни звучат не только в родном селе, районе и области, но и на главной сцене в Киеве – во Дворце Украина. Когда здесь сельский народный хор исполнял его песню, зрители, узнав, что автор слов и музыки находится в зале, попросили его выйти на сцену и стоя приветствовали автора. Большинство его стихов и песен о земле, о селе.

Коллектив редакции газеты «Слово» поздравляет Дмитрия Константиновича Моторного со славным юбилеем. Желаем всесторонних успехов, долголетия и крепкого здоровья.