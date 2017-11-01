В столице международного права

Мечтой любого начинающего юриста-международника является посещение Гааги - Мекки международного права. А если путешествие сопровождается участием в авторитетном международном форуме – об этом остается только мечтать. Но мечты сбываются – и по инициативе сотрудников кафедры международного права и международных отношений доцента Наталии Хендель и профессора Тимура Короткого я готовлюсь представить перед корифеями истории международного права наши исследования о вкладе известного юриста-международника конца ХІХ-начала ХХ века, профессора Императорского Новороссийского университета П.Е. Казанского. Это огромная честь и ответственность, поскольку мне доверено представить совместное исследование, подготовленное в соавторстве не только с моими наставниками, но и с крупнейшим американским ученым, специалистом в области международного права и сравнительного правоведения Уильямом Батлером: Professor Peter E. Kazanskyi: milestones of biography and creativity / W. E. Butler, N. V. Hendel, T. R. Korotkyi, V. V. Mazurenko.

Место проведения столь авторитетного международного форума внесло свое очарование, ведь Гаага является признанным центром международных отношений. Издавна этот город считался территорией мира, справедливости и безопасности. В 1899 г. Гаага принимала Гаагскую мирную конференцию, став «международным городом мира и справедливости», результатом которой стало учреждение Постоянной палаты третейского суда. С 1920 г. в Гааге находится Постоянная палата международного правосудия, правопреемником которой стал Международный суд ООН. Деятельность в Гааге Международного трибунала по бывшей Югославии и Международного уголовного суда еще больше укрепили роль Гааги как центра международного правосудия.

Форум, о котором идет речь, это симпозиум, посвященный 30-летию «Лейденского журнала о международном праве», собравший научную элиту со всех уголков мира, состоявшийся 20 октября 2017 года в Кампусе Лейденского университета в Гааге. Знаковый для международного права город, знаковый журнал, знаковый форум – все переплелось и перемешалось, как в научном калейдоскопе, получены неповторимые впечатления и открылись научные горизонты, к которым можно и нужно стремиться.

Главный «герой» семинара – именинник – Лейденский журнал международного права (LJIL) – один из ведущих и авторитетных журналов в области международного права. В центре внимания журнала – доктрина и практика международного права, международное уголовное право, решения международных судов и трибуналов. В одном из последних номеров Лейденского журнала международного права были представлены статьи, посвященные истории международного правосудия и его освещению в Лейденском журнале, роли права и международных судов в региональной интеграции в процессе взаимодействия между де-юре и де-факто над национальностью в Центральной Америке и Карибском бассейне, позиции ЕС в израильско-палестинском конфликте и изменению подходов к его урегулированию, правам коренных народов, роли аmicus сuriae в осуществлении международного правосудия, процессуальной нормативной системе Международного Суда ООН, квалификации экологической ситуации в Эквадоре и возможности их квалификации как преступлений против человечности в соответствии с Римским статутом, определению сферы компетенции прокурора в статьях 53 (1) (с) и (2) (с) Римского статута Международного уголовного суда, проблемам правосудия переходного периода и киберправосудия.

Профессора ведущих университетов мира собрались, чтобы в своих выступлениях и дискуссиях обсудить последние исследования в области международного права, критически рассмотреть новые тенденции в развитии международного права и обговорить потенциальные направления для будущих исследований. Целью симпозиума также являлось обсуждение методологии и перспектив изучения международного права через призму генезиса науки международного права и выявление новых возможных путей его реализации.

Программа симпозиума, посвященного истории международного права, состояла из трех модулей, на которых обсуждались вопросы влияния международно-правового опыта прошлого на формирование восприятия настоящего и будущего, методологии изучения истории международного права, методологии исследования источников международного права, периодизации международного права, выбора предмета и контекста международно-правовых исследований. Все эти темы рассматривались на конкретных примерах, в результате чего была дана международно-правовая характеристика различным историческим событиям, проанализировано их влияние на современность и возможность применения знаний о них в настоящем и будущем. Важной темой, обсуждавшейся на симпозиуме, было взаимодействие международного права с другими правовыми явлениями в историческом контексте, взгляд на историю международного права через призму эволюцииспециальных режимов и отраслей международного права, отражение того, как сущность и методология меняют повестку дня и дискурсы международного сообщества.

Мне, как аспиранту кафедры международного права и международных отношений Национального университета «Одесская юридическая академия», исследующему творческое наследие Петра Евгеньевича Казанского, было крайне интересно услышать захватывающие выступления коллег. Для меня стал неожиданностью доклад профессора Маккензи Гамильтона Исона (Калифорнийский университет, Лос-Анджелес), который, оценивая вклад ученых Российской империи в международное уголовное право, уделил особое внимание исследованиям Петра Евгеньевича Казанского и его вкладу в историю международного права, что послужило дополнительным аргументом в отношении актуальности выбранной мной темы диссертационного исследования.

Это был первый посещенный мной международный симпозиум, поэтому я воспользовалась возможностью завести множество интересных научных контактов, пообщаться с авторитетными учеными из разных государств, которые готовы щедро делиться своими знаниями и опытом. Особой гордостью для меня было презентовать книгу о творческом наследии Петра Евгеньевича Казанского, написанную в соавторстве У.Батлером, моим научным руководителем Т.Коротким и Н.Хендель, и услышать много положительных отзывов.

Таким образом, можно с уверенностью сказать, что международные научные форумы служат не только большим дополнительным источником знаний, но и способствуют накоплению полезного опыта и ценных знакомств.

В заключение выражаю особую благодарность президенту Национального университета «Одесская юридическая академия» академику С. В. Кивалову за полученные знания и навыки в период обучения в аlma mater, которые дали возможность на достойном уровне участвовать в столь авторитетном научном форуме - Международном симпозиуме в Лейденском университете в Гааге, который прошел 20 октября 2017 г. Также я хочу поблагодарить редакторский состав журнала «Лейденский журнал международного права» за прекрасную организацию и гостеприимство.