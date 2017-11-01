Гриппа в Одессе пока нет, но…

В Одессе случаи сезонного гриппа пока не зафиксированы, но ситуация с заболеваемостью гриппом и ОРВИ расценивается как предэпидемическая.

Как заявляет главный специалист отдела Госнадзора за соблюдением санитарного законодательства Ольга Балановская, пока отмечаются случаи парагриппа, негриппозных вирусных инфекций. Около 70 процентов заболевших —дети.

– Вирус гриппа малопредсказуем и быстро мутирует. Никто не может заранее сказать, будет ли эпидемия и каковы ее масштабы, – говорит по этому поводу главврач городской клинической инфекционной больницы Светлана Лаврюкова.

Что же прогнозируют медики в этом и начале следующего года? Нас ожидает «приход» трех штаммов гриппа. К гриппу А (вирусы Гонконг H3N2 и Мичиган) к концу сезона присоединится грипп В/Brisbane. Кстати, указанные штаммы гриппа «придут» к нам не одновременно, а по очереди, и первым станет А/H1N1.

Все эти три штамма вошли в противогриппозные вакцины, закупленные Украиной. В аптеках Одессы, как заверяют специалисты, имеется 4 вакцины против гриппа. Это нидерландский «Инфлувак», французский «Ваксигрипп», а также «Джи си флю» (Корея) и «Инфлюэнза» (Китай).

По данным директора КП «Одесфарм» Левона Никогосяна, стоимость этих вакцин в аптеках города варьируется от 150 до 200 грн.

По словам Балановской, существуют несколько групп граждан, которым прививаться крайне желательно. Прежде всего, это дети от 6 месяцев до 6 лет, пожилые люди, беременные (для этой категории женщин вирус очень опасен в третьем триместре беременности), работники сферы обслуживания, а также люди с хроническими заболеваниями (астматики, больные сахарным диабетом).

– Есть группа риска профессиональная – педагоги школ, воспитатели детсадов, сотрудники школ–интернатов. На передовом рубеже всегда находятся медицинские работники. Случаи гриппа среди медиков регистрируются каждый год. Также в группу риска входят лица, которые каждый день общаются с большим количеством людей – работники супермаркетов, торговли, водители городского транспорта и другие, – говорит Светлана Лаврюкова.

Она также добавила, что повторять прививки рекомендуется каждый год, так как противогриппозные вакцины рассчитаны только на один сезон.

Специалисты констатируют: в настоящее время процент привитого населения Украины, в том числе Одессы, является крайне низким. Между тем, напоминают они, грипп – это серьезная вирусная инфекция, она опасна тем, что может вызывать серьезные осложнения: пневмонию, менингококковую инфекцию и другие тяжелые последствия для здоровья. И хотя вакцинация от гриппа не внесена в Национальный календарь прививок в Украине, врачи настоятельно рекомендуют прививаться от гриппа.

Для вакцинации необходимо приобрести вакцину в аптеке, и с соблюдением температурного режима (холод) доставить ее в прививочный кабинет Центра первичной медико-санитарной помощи. С собой обязательно необходимо иметь аптечный чек с указанием даты и времени покупки вакцины. Прививку от гриппа рекомендуется проводить только под наблюдением семейного врача.

– Затраты на приобретение вакцины от гриппа значительно меньше, чем расходы на его лечение в случае заболевания. И самое главное: прививка сохраняет здоровье, человек остается бодрым и работоспособным. Необходимо повышать культуру вакцинации среди одесситов и понимание того, что лучше предотвратить болезнь, чем лечить ее последствия, – считает директор КП «Одесфарм» Левон Никогосян.