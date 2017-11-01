Куда же тащить этот вредный полиэтиленовый кулек?

Время от времени мы начинаем бороться с мусором, то есть задумываемся, что же с ним делать? И, как водится, в эти периоды возникает вопрос о строительстве в регионе мусороперерабатывающего (или хотя бы мусоросжигающего) завода. Чем это оканчивается, мы с вами знаем.

А теперь вот речь зашла о другой «вредности» и большой проблеме: куда девать полиэтилен? Да, да, тот самый полиэтилен, который столь прочно вошел в нашу жизнь и которого уже так много, что мы даже позабыли, что еще не так давно одесские хозяйки кульки из полиэтилена стирали и любовно вывешивали рядом с простынями-наволочками на веревках.

Что имеем на сегодняшний день? Мечту о «повальной» сортировке мусора, в том числе вредного полиэтиленового, которая тоже никак не реализовывается, ну разве что время от времени на улицах устанавливают раздельные для каждого вида мусора контейнеры, которые наши «сознательные» граждане все равно считают «общими».

Как недавно рассказали одесситам, в среднем полиэтиленовый пакет используется 20-25 минут. Но после его выброса он разлагается в природных условиях 100 лет. Сейчас многие поля под Одессой усеяны пластиком. По ошибке животные могут принять его за еду и погибнуть в мучениях, а более мелкие животные или птицы путаются в нем и тоже гибнут. Кстати, каждый из нас в среднем в год выкидывает десятки килограммов пластика и полиэтилена!

Впечатляет?

Что же делать? Появилась очередная идея, которая стала реализовываться уже на днях. Суть: сеть украинских химчисток KIMS объявила о начале проекта по сбору и утилизации полиэтиленовых пакетов. То есть, если вы все же осознали, что выбросом полиэтиленового кулька наносите вред окружающей среде, то не выбрасывайте его в ближайший альтфатер, а тащите по следующим адресам: улица Канатная, 55, площадь 10 Апреля, «Сады победы», улицы Люстдорфская дорога, 5, Академика Глушко, 14/4 (рынок «Киевский»), Ришельевская, 27, Греческая, 46 и Гастелло, 50.

То есть, говоря иными словами, в этих пунктах приема одежды на чистку также установят и специальные контейнеры для приема полиэтиленовых пакетов. Собранные пакеты компания отсортирует и направит на утилизацию или переработку, чтобы полиэтилен не оказался в природной среде.

Одесса станет первым городом, на котором отработают методику, а затем этот опыт распространят еще на 8 городов Украины, где есть филиалы сети.

Проект только-только стартовал, и хотя некоторые одесситы выражают по этому поводу немалый скепсис, нам остается надеяться, что он будет успешно реализован, а горожане все же проявят сознательность и воспользуются услугами ближайшего пункта химчистки, где организован сбор таких вредных для природы «кулечков».