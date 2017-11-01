Главное о пенсионной реформе

Вопрос пенсионного обеспечения в Украине на протяжении многих лет остаётся важнейшим и актуальным, требуя эффективного и грамотного решения. В течение 2017 года велись жаркие дискуссии среди чиновников и парламентариев о том, как реформировать пенсионную систему.

В результате Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно повышения пенсии", проделав длинный путь согласований, уточнений, корректировок, был принят депутатами Верховной Рады Украины 3 октября 2017 года. В этой статье мы изложили основные тезисы, изменения и принципы расчета пенсии для разных категорий граждан в свете новых законодательных новшеств.

В Украине осовременили (повысили) пенсии. Минимальная пенсия теперь составляет 1452 грн – для тех, у кого достаточно стажа (была – 1312 грн.). Минимальная пенсия для тех, у кого не хватает стажа, выросла с 949 грн. до 1373 грн.

В среднем пенсии вырастут на 700 грн. Универсального калькулятора, с помощью которого можно было бы самостоятельно определить сумму надбавки, нет. Размер выплат каждому определят индивидуально, учитывая размер зарплаты и стаж.

Почему нужно осовременивание?

Потому что люди, которые проработали одинаковое количество лет в одной отрасли, но вышедшие на пенсию в разные годы, получают разные пенсии, размеры которых могут отличаться в три раза. Такая большая разница из-за того, что пенсия украинцев зависит от трех показателей: зарплаты работника, стажа и показателя средней зарплаты в Украине, который применяется при исчислении пенсии.

Будут пересчитаны и осовременены все ранее назначенные пенсии по единым правилам расчета пенсии, независимо от того, в каком году была назначена пенсия по материалам пенсионных дел, уверяют в Министерстве социальной политики. За основу будут принимать единый для всех показатель средней зарплаты за последние три года (2014-2016) в размере 3764,4 грн. Также будут учитывать показатель прожиточного минимума для нетрудоспособных граждан. На будущее предусмотрели автоматический перерасчет пенсий с учетом роста средней зарплаты и показателя инфляции.

Выплаты работающим пенсионерам

С 1 октября 2017 года работающие пенсионеры будут получать 100% пенсии. Раньше государство не доплачивало таким лицам 15%. С зарплат работающих пенсионеров будут высчитывать взносы в Пенсионный фонд и налоги.

Требования к страховому стажу

Официально пенсионный возраст не повысили и при необходимом страховом стаже можно будет идти на пенсию в 60 лет. Однако изменили требования к самому страховому стажу, необходимому для выхода на пенсию. Сейчас он составляет 15 лет. Со следующего года его будут постепенно увеличивать и пенсионеров разделят на три категории – 60, 63 и 65 год. Чем старше человек – тем меньше требования к страховому стажу. "Не повезло" нынешней молодежи, которая пойдет на пенсию после 2028-го – тогда страховой стаж для всех будет составлять 35 лет и больше.

Для тех, у кого не хватает страхового стажа, можно будет выйти на пенсию позже или докупить у государства необходимые годы страхового стажа. Сумма уплаченного единого взноса за каждый месяц такого периода не может быть меньше, чем минимальный страховой взнос, умноженный на коэффициент 2. То есть один год обойдется примерно в 16,8 тыс. грн, два года – в 25,3 тыс. грн.

Те, кто недостаточно долго работал или работал на себя и не платил страховых взносов, будет иметь право выходить на пенсию по возрасту в 65 лет. Требование для страхового стажа оставили на уровне 15 лет. Таким образом хотят заставить платить добровольно взносы тех, кто скрывает свои нелегальные доходы, работающих за рубежом. Предусматривается возможность единовременной уплаты страховых взносов.

Досрочный выход на пенсию

Сохраняется право на досрочный выход на пенсию для:

матерей, которые воспитали 5 детей или инвалидов с детства (в 50 лет);

военных-участников боевых действий (55 лет);

лилипутов и диспропорциональных карликов (40/45 лет);

артистов (при наличии выслуги от 20 до 35 лет);

журналистов, в случае ранения, контузии, увечья, полученных при исполнении служебных обязанностей в местах чрезвычайных событий;

чернобыльцев (со снижением пенсионного возраста).

Размер выплат женщинам, которые вышли на пенсию досрочно

Отменяется уменьшение размера пенсии женщинам, которые воспользовались правом досрочного выхода на пенсию после достижения 55 лет. Размер пенсии им будет выплачиваться в полном размере после достижения ими возраста, который превышает пенсионный на количество месяцев досрочного выхода на пенсию.

Временная государственная социальная помощь

Временную государственную социальную помощь с 1 января 2018 года по 31 декабря 2020-го будут назначать неработающим лицам, которые достигли установленного пенсионного возраста, имеют страховой стаж не меньше 15 лет, но не приобрели права на пенсионную выплату на период до приобретения права на пенсию по возрасту в размере прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность.

Пенсии военнослужащим и другим категориям

Правительство до 1 ноября 2017-го подготовит отдельный законопроект об осовременивании пенсий военным. После того, как этот документ примет Верховная Рада, в течение следующих шести месяцев правительство подготовит законопроекты о:

введении профессиональной пенсионной системы (для отдельных категорий профессий, которые сейчас имеют льготные статусы);

порядке получения сумм пенсий, на выплату которых пенсионер имел право, но не получил в связи с пребыванием на временно неконтролируемой государственной властью Украины территории.

Отменили социальные пенсии

С 1 января 2018 года в Украине будут отменены специальные пенсии для депутатов, госслужащих, прокуроров, работников дипломатической службы, научных работников.

Где можно узнать свой страховой стаж и будущую пенсию

Узнать все данные о себе можно на сайте Пенсионного фонда. Но чтобы создать личный электронный кабинет, нужна или личная электронная подпись, или письменное заявление в Пенсионный фонд. С собой обязательно нужно иметь паспорт и оригинал идентификационного кода. Карточка об обязательном социальном страховании уже не нужна, потому ее не используют, ведь есть электронный ресурс.

Как и где украинцам узнать, на какую пенсию рассчитывать в будущем

После регистрации письменного заявления выдают специальный код для создания персонального кабинета на сайте. В персональном кабинете можно видеть всю информацию, которая есть, страховые взносы от 2000 года и смотреть свой стаж.

Также в Пенсионном фонде можно получить справку, в которой указана вся трудовая биография – в измерении пенсионных отчислений. То есть можно увидеть, кто из работодателей делал отчисления в Фонд, кто нет, кто делал это с минимальной зарплаты. В Пенсионном фонде советуют с такими либо судиться, либо смириться.

Еще одна эксклюзивная возможность – накапливать через частные пенсионные фонды. Тогда на заслуженной пенсии можно получать деньги из нескольких источников. Конечно, если негосударственный пенсионный фонд вас переживет.

Если по данной теме у вас возникнут дополнительные вопросы, обращайтесь в Юридическую клинику Национального университета «Одесская юридическая академия» работает ежедневно с 15:00 до 18:00, в субботу с 10:00 до 15:00, выходной день – воскресенье. Запись на прием осуществляется каждую среду с 10:00 до 12:00 по номеру телефона: (048)777‑27-61, или по адресу: 65009, г. Одесса, ул. Черняховского, 2.

Аспирант кафедры гражданского процесса,

директор юридической клиники

Павлова Юлия Сергеевна