«SOCAR задолжала городу – амфитеатр, фонтан, гранатовый сад...»

Мы – на пороге грандиозного роста интереса к проблемам финансового плана («бюджета») Одессы: чиновники предложат «отцам города» свои расчеты, активисты вне штата – нетривиальные предложения, а деятели СМИ – хвалу или критику того или иного. Ничего нового: обычная рутина дележа поступлений на казначейские счета подразделений ОГС. И можно смело предсказать: опять финсредств на всё желаемое не хватит. Ой-йо-йой…

Досадную недостачу благ – не исправить слезами, зато годится вполне честный способ «латания бюджета»: истребовать то, что одесситам задолжали. И не обязательно для этого «скрести по сусекам» в архивах пыльных: на видном месте в Одессе маячит закладной камень платежеспособного должника.

Странно, что сотни «общественных активистов» обошли вниманием гранитную плиту (типа надгробия) на 4-й станции Большого Фонтана, где написано:

«На этом месте в знак нерушимой дружбы между Украиной и Азербайджаном и в подарок жителям прекрасной Одессы на средства Правительства Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики (SOCAR) создан парк «Азербайджан» г. Одесса 3 сентября 2013 года».

Указано – вполне конкретно, но прописанный «Азербайджан» там отсутствует, хотя, как уверяют местные жители, не был украден «злочинным режимом» или снесен прежним мэром-МАФоборцем: парк просто не создали (таки нельзя верить «памятным датам» на малых архитектурных формах монументальной пропаганды). Но есть – надежда: никто не спер снес установленный рядом рекламный щит с экспликацией «Азербайджана». А там, среди восьми благ, почти подаренных «жителям прекрасной Одессы», значатся – фонтан, паркинг и амфитеатр! Последний из даров может унять панику о «закрытии Зеленого театра в парке им. Т. Шевченко»: активные даже опубликовали 17 октября на сайте citizen.odessa.ua петицию № п-124 за «сохранение Зеленого театра», но запасной вариант в сквере на 4-й ст. Б. Фонтана не берут в расчет.

Шансы обогатить Одессу хотя бы частью «Азербайджана» – пока сохраняются: известны те, кто почти одарил нас, прекрасных. Ведь указанный на долговой закладной плите потенциальный даритель (Представительство SOCAR) – респектабелен и успешно продает одесситам ГСМ через сеть выгодно расположенных АЗС. Целая гирлянда таких объектов появилась в Приморском и Киевском районах Одессы благодаря поддержке тогдашней мэрией инвестиционных планов этих сбытчиков нефтепродуктов, включая те, которые хвалебно прорекламировали 3-4 сентября 2013 года украинские, азербайджанские и даже мировые СМИ.

Так, Азербайджанское госинформагентство «АЗЕРТАДЖ» известило, что в присутствии дипломатов пяти стран, министра культуры П. Бюльбюльоглу, руководства Одесской мэрии и представительства ГНКАР (SOCAR) «в Одессе заложен первый камень в фундамент парка «Азербайджан». Завершить то благое дело преобразования сквера на 4-й станции Б. Фонтана планировали – через год: к 220-й годовщине основания Одессы. А 26 сентября того же года Одесский горисполком принял (задним числом) решение разрешить благотворительному фонду «Сокар-Благо» содержать и благоустраивать «сквер на 4-й станции Большого Фонтана, недавно получивший название «Азербайджан».

Кстати, в 2011 году обещания по оборудованию парка благами культуры были щедрее, чем значатся на экспликации, ныне дополняющей знак «первого камня в фундамент…». Тогда живописали о высадке гранатового сада, других экзотических деревьев, а также об установке бюста 3-му президенту Азербайджана и более экзотического сооружения – макета нефтедобывающей вышки. Разглядывая проекты, которыми прельстили прежнее руководство одесской мэрии, можно подивиться фантазии и тонкому вкусу авторов из ЧП «Творческая мастерская «С. Юнаков».

Исполнить инвестобязательства по «Азербайджану» бизнесмены SOCARа, наверное, не прочь: лишь ждут, когда им уделят толику внимания действующие власти. Но коль срок исполнения просрочен, а времена изменились, можно скорректировать договор. Например, уточнить вместимость амфитеатра и обязанности «Сокар-Благо» по уходу за фонтаном и гранатовым садом, зато вместо нефтяной вышки (с учетом загрязнений прекрасной Одессы парами с АЗС) лучше брать в дар от SOCAR что-нибудь недостающее инфраструктуре: пару электробусов, технику для ремонта автодорог, участок канализации и т. п.

P. S. Увы, невнимание прогрессивной общественности города к «Азербайджану» стали «компенсировать» хулиганящие анонимы, пометив памятный камень SOCARа граффити в виде «кельтского креста». Но такая сомнительная забава не возмещает недопоставку амфитеатра, фонтана, гранатового сада и вкладов в модернизацию коммунального хозяйства.