Быть ли субсидиям или как не замерзнуть предстоящей зимой?

Возросшие до невероятных размеров тарифы на коммунальные услуги – одна из самых больных тем для рядовых украинцев в последнее время. Постоянно растущие коммунальные платежи, давно обогнавшие доходынаших сограждан, привели к обнищанию огромного количества людей.

Еще вчера вполне благополучные семьи, где и муж, и жена работают, в последние годы столкнулись с тем, что они больше не в состоянии оплачивать свои квартиры и при этом еще покупать продукты питания, медикаменты и прочие необходимые для жизни вещи. На помощь таким людям должно прийти государство. Специально для семей с небольшим совокупным доходом была разработанасистема субсидий.

Формально государственная программа жилищных субсидий работает с 1995 года. За более чем 20 лет работы политика обеспечения нуждающихся граждан субсидиями постоянно менялась. Но именно сейчас, когда тарифы стали непосильными для большинства наших сограждан, ситуация с обеспечениемсубсидиями всех нуждающихся приобрела особую остроту.

К сожалению, нынешнее украинское правительство заботится о гражданах в основном на словах. Об этом красноречиво свидетельствует тот факт, что за прошлый год у государства накопилась огромная задолженность по субсидиям перед населением. Что это значит? Людям полагались субсидии,государство должно было погашать часть их расходов, перечисляя средства поставщикам услуг. Но государство этого не делало! В результате поставщики услуг (газо-, тепло-, энергоснабжающие организации) стали отключать ни в чем не повинных потребителей от услуг!

В прошлом, 2016 году число одесситов, получавших субсидию, составляло 38 732 человека. А по состоянию на 1 ноября нынешнего года выросло до 49 852! То есть, почти 50 тысяч одесситов по закону должны получать государственную помощь и, соответственно, все коммунальные услуги. Но в любой момент они могут остаться без них, так как задолженность по субсидиям в нашем городе по состоянию на 1 ноября текущего года составила 133, 3 миллиона гривен!

Первыми забили тревогу представители фракции Украинской морской партии Сергея Кивалова. На очередной сессии Одесского городского совета, которая состоялась 8 ноября, глава депутатской фракции УМП Светлана Осауленко обратилась с запросом на данную тему к премьер-министру Украины Владимиру Гройсману. Запрос был поддержан подавляющим большинством депутатов городского совета, так как почти 50 тысяч одесситов с надеждой ожидают реальной помощи.

«Количество семей, которые не в состоянии оплачивать в полной мере свои элементарные потребности, сравнительно с прошлым годом увеличилось и возрастает с каждым днем. А по факту предприятия, не получающие в полном объеме средства, просто отключают эти семьи от потребления услуг.

Министерство финансов Украины, как главный распорядитель государственных средствпо предоставлению льгот на субсидии по субвенции государственного бюджета, не перечисляя свою задолженностьперед нашим городом в размере 133,3 миллиона гривен, просто убивает жителей нашего города накануне холодной зимы», – написала в своем запросе Светлана Осауленко.

Уже буквально на следующий день лидер Украинской морской партии народный депутат Украины Сергей Кивалов голосует за внесение изменений в бюджет страны, чтобы Одесса получила долгожданные средства.

«Наша позиция последовательна и неизменна. Государство в XXI веке обязано соблюдать социальные стандарты и такая возможность имеется, если грамотно руководить страной, не можете – уходите! Мы защитим наших людей от холодного равнодушия власти», – отметил Сергей Кивалов.

И вот буквально на днях стало известно, что государство все же собирается выделить средства и погасить свою задолженность.

В ходе состоявшегося недавно аппаратного совещаниядиректор городского департамента финансов Светлана Бедрега сообщила, что Одесса претендует на 121 миллион гривен в качестве погашения задолженности по субсидиям.

По ее словам, согласно принятым Парламентом изменениямиз госбюджета на коммунальные субсидии дополнительно выделено 7,6 миллиардов гривен. Одесской области предусмотрено 173,2 миллиона из них.

Чиновник сообщила, что «…уже подготовлено письмо на имя губернатора с просьбой выделить максимально возможную сумму для Одессы. Мы претендуем на 121 миллион гривен, что фактически соответствует показателям уже имеющейся у нас задолженности!»

«Фракция Украинской морской партии в городском совете держит на контроле вопрос погашения задолженности по субсидиям, наша задача ясно сформулирована лидером УМ партии Сергеем Киваловым: превращать депутатскую работу в заботу о наших людях», – отметила Светлана Осауленко.