В Общественный бюджет -2018 одесситами уже подано проектов на 529 миллионов грн.

В проекте «Общественный бюджет Одессы» на 2018 год уже зарегистрированы 187 предложений на общую сумму в 529 миллионов гривен.

Об этом сообщил на аппаратном совещании в мэрии директор гордепартамента экономического развития Сергей Тетюхин. По словам чиновника, на 187 проектов пока имеются лишь 15 заключений профильных муниципальных департаментов. По этому поводу сделал замечание вице–мэр Павел Вугельман, поторопивший подчинённых с выполнением соответствующего задания.

Другой заместитель городского головы, Светлана Бедрега, сообщила, что в целом до конца года профильные ведомства должны успеть профинансировать 70% проектов «Общественного бюджета» на 2017 год. В настоящее время полностью профинансированы 4 проекта на общую сумму в 3 миллиона 100 тысяч гривен. Оставшиеся 36 находятся на разных этапах реализации: частично профинансированы 17 (на общую сумму в 9 миллионов 300 тысяч гривен).

«По поводу остальных проектов будем принимать решения после того, как закончится бюджетный год», — отметила Бедрега.

При этом мэр Геннадий Труханов заверил, что оставшиеся проекты нужно тоже обязательно реализовать.