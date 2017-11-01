Душегуб из села Иличанка Одесской области, который издевался над собакой, привлекается к уголовной ответственности

Собака такса укусила пьяного хозяина за палец, после чего он избил её и выбросил из окна 7-го этажа.

Неравнодушные прохожие завернули раненое животное в свою верхнюю одежду и немедленно доставили её в ветеринарную клинику, где, к сожалению, несчастное животное от полученных травм скончалось.

Сведения о данном факте были внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 299 УК Украины. За жестокое обращение с животными предусмотрено наказание в виде ареста на срок до шести месяцев или ограничение свободы на срок до трёх лет.