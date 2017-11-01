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  • Дата: Сегодня, 16:28
Сегодня, 16:28

В Черноморске протестующие перекрыли центральную улицу

Категория: Новости


В Черноморске протестующие перекрыли центральную улицу

Таким способом активисты решили привлечь внимание к проблеме оползней, в следствии чего, в частности, постепенно сползает в море улица Приморская.

По окончанию акции, протестующие посетили мэрию, где передали петицию с требованием отчитаться о расходовании средств, собранных на проведение берегоукрепительных работ.

Напомним, что проблема оползней в Черноморске обострилась в последние два года. Причем, по информации общественников, с владельцев домов на Приморской застройщик собирал средства на проведение берегоукрепительных работ.



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