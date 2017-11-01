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  • Дата: Сегодня, 17:12
Сегодня, 17:12

Одна авария ценой в две жизни!

Категория: Новости


Одна авария ценой в две жизни!

Трагедия произошла накануне ночью в Балтском районе.

На трассе «Кодыма-Балта» идущий на высокой скорости автомобиль «ВАЗ-2106» внезапно врезался в припаркованный грузовик «Volvo».

В результате водитель и пассажир автомобиля от полученных травм скончались на месте.

Причем, чтобы извлечь их изуродованные тела из искореженного салона пришлось задействовать спасателей.

Причины трагедии выясняются. Которому, в первую очередь, предстоит установить, были ли включены габаритные огни у припаркованного автомобиля и не был ли водитель легкового автомобиля в состоянии опьянения.



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