В Одессе увековечат память знаменитого еврейского писателя

На улице Спиридоновской появится мемориальная доска, посвященная памяти известного еврейского писателя и педагога Менделя Мойхер-Сфорима.

С соответствующей инициативой обратился в муниципалитет первый секретарь израильского посольства в Украине Болеслав Ятвицкий.

Изготовление и установка памятной доски будут проведены за счет израильского культурного центра.

Напомним, что именно на улице Спиридоновской, 26 находилась общинная еврейская школа, директором которой в начале прошлого века и был Мендель Мойхер-Сфорим.