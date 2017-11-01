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  • Дата: Сегодня, 17:23
Сегодня, 17:23

В Одессе увековечат память знаменитого еврейского писателя

Категория: Новости


В Одессе увековечат память знаменитого еврейского писателя

На улице Спиридоновской появится мемориальная доска, посвященная памяти известного еврейского писателя и педагога Менделя Мойхер-Сфорима.

С соответствующей инициативой обратился в муниципалитет первый секретарь израильского посольства в Украине Болеслав Ятвицкий.

Изготовление и установка памятной доски будут проведены за счет израильского культурного центра.

Напомним, что именно на улице Спиридоновской, 26 находилась общинная еврейская школа, директором которой в начале прошлого века и был Мендель Мойхер-Сфорим.



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