Одесская область – безусловный лидер по дорожному строительству

Такой воодушевляющей новостью поделился с активом области начальник службы автодорог области Олег Варивода.

По его словам, «…по проведению так называемого «полного ремонта дорог» Одесский регион является абсолютным лидером среди всех регионов Украины.» Во всяком случае, в отношении дорог государственного и международного значения.

И это несмотря на то, что начать все ремонтные работы сразу по наступлению подходящей погоды во многих случаях не удалось.

В первую очередь, из-за задержек в проведении тендерных процедур. В результате большая часть работ была начата только летом.

Как выяснилось, такая ситуация характерна для большинства регионов страны. Более того, как рассказал губернатор Максим Степанов, если в Одесской области большинство работ были начаты в июне, то во многих других областях – только в августе.

Впрочем, по мнению главы региона, почивать на лаврах нам просто некогда, «…ведь 90% дорог региона все еще находятся в ужасном состоянии!»