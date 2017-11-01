Качеству дорожного ремонта в Одесской области претензий нет

Такое заявление сделал в ходе аппаратного совещания начальник службы автодорог в Одесской области. По его словам, «…мы не подписываем акта приема проведенных ремонтных работ до тех пор, пока тщательнейшим образом не проверим их качество».

Он отметил, что для этого у дорожников в регионе есть специальная современная лаборатория.

Кроме того, проверки со своей стороны по просьбе губернатора проводят и общественники из организации «Дорожный контроль». Причем никак не согласовывая своих проверок с дорожниками.

Тем не менее, по информации Олега Вариводы, никаких существенных замечаний в нынешнем году от них не поступало.