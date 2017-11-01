Администрация Украинского театра не намерено возвращать зрителям деньги за билеты на сорванный спектакль Константина Райкина

По мнению руководства театра, театр и артист выполнили свои обязательства перед зрителями и выступление было сорвано не по вине театра и артиста, а из-за обстоятельств непреодолимой силы». Каковыми они считают действия т.н. «активистов», которые сломав двери, ворвались в зал и сорвали выступление.

Поэтому, по мнению руководства театра, зрителям следует обращаться за возвращением средств, потраченных на билеты, через судебные иски к непосредственно к тем, кто это выступление сорвал.

Соответствующее объявление специально вывешено в театре.

Отметим, что если зрители несостоявшегося мероприятия решат таким образом возместить потраченные на билеты деньги, то они вполне могут адресовать иски на имя записного «национал-активиста», бывшего лидера местных «правосеков» Сергея Стерненко, который не столько участвовал в срыве выступления Константина Райкина, но и активно призывал к этому в соцсетях. Выступив тем самым в роли организатора этого проявления злостного хулиганства.

При этом истцам следует иметь в виду, что в данном случае они имеют полное право требовать возмещение не только сугубо материального, но и морального ущерба.

Величина которого может определяться самим истцом.

Возможно, при отсутствии физического наказания за свои хулиганские выходки, материальное наказание окажется тем более действенным.

И отобьет у т.н. «профессиональных патриотов» желание в дальнейшем совершать т.н. «акции прямого действия», нарушающие как общественный порядок, так и права одесситов.

Кстати .объявление руководства украинского театра с предложением зрителям требовать возмещение средств за купленные на сорванный концерт выступление Константина Райкина непосредственно с тех, кто его сорвал, разметил в соцсетях в том числе и сам Сергей Стерненко.