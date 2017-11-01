Горсад будет восстановлен в его исторических границах

Такое обещание дал губернатор одесской области Максим Степанов.

По его словам, проблема заключалась в том, что когда облисполком принимал решение о взятии под охрану этого исторического памятника, не были четко определены его границы.

В настоящее время этот недостаток устраняется. По словам главы региона этим сейчас занимается на основе изучения архивных документов областное управление культуры.

Поэтому он гарантирует, что Городской сад будет восстановлен в исторических границах, включая территорию расположенного там Летнего театра.