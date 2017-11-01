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  • Дата: Сегодня, 10:30
Сегодня, 10:30

Горсад будет восстановлен в его исторических границах

Категория: Новости


Горсад будет восстановлен в его исторических границах

Такое обещание дал губернатор одесской области Максим Степанов.

По его словам, проблема заключалась в том, что когда облисполком принимал решение о взятии под охрану этого исторического памятника, не были четко определены его границы.

В настоящее  время этот недостаток устраняется. По словам главы региона этим сейчас занимается на основе изучения архивных документов областное управление культуры.

Поэтому он гарантирует, что Городской сад будет восстановлен в исторических границах, включая территорию расположенного там Летнего театра.



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