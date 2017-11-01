На поселке Котовского «минировали» супермаркет и компьютерный клуб

Первое сообщение о минировании супермаркета , расположенного на улице поступило по линии «102» в 15 часов 30 минут.

На место срочно прибыли правоохранители, спасатели и кинологи, проверили ввсю территорию супермаркета и прилегающую зону, но ничего взрывоопасного не обнаружиди.

А спустя несколько часов аналогичное сообщение поступило в адрес находившегося неподалеку компьютерного клуба.

Его территория была так же обследована, но и там ничего взывоопасного невыявили. Как. собственно, и личности новых «телефонных террористов».