Горсовет намерен положить на депозит 700 миллионов гривен бюджетных средств

Об этом сообщила руководитель департамента финансов Светлана Бедрега.

По ее словам, средства будут размещены на условиях возможности полного или частичного снятия по первому требованию.

Местом их размещения сктанет один из государственных банков, который будет выбран на конкурсной основе.

Отметим, что к такой форме размещения свободных средств для получения дополнительных доходов в бюджет одесский муниципалитет пользуется уже неоднократно. Так, в нынешнем году средства размещались в «Укргазбанке» и «Ощадбанке».