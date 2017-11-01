Воздушно-десантных войск в Украине больше нет?

С 21 ноября в Украине отменили знаменитые голубые береты. И сами воздушно-десантные войска.

Согласно решению президента на смену знаменитым «беретам цвета неба» пришли темно-бардовые береты, созданные по аналогии с английскими.

Да и сами знаменитые «ВДВ» так же отменяются . Как отметил президент Петр Порошенко, им на смены приходят «ДШВ» -десантно-штурмовые войска.

По мнению Президента, десантное братство, символами которого являлись голубые береты и тельняшка было расстреляно Славянске Дебальцево и Донецком аэропорту!»

Поэтому, по его мнению, новые украинские десантники не должны сожалеть о смене символа и названия.

Однако у самих десантников , по этому поводу, похоже , другое мнение Так, в соцсетях отмечается возмущение как действующих десантников, так , особенно, недавних ветеранов, которые служили в «крылатой пехоте» в годы украинской независимости.

Они открыто говорят, что их символом останутся привычные голубые береты, а новые- темно-бардовые будут носить разве что на парадах.

Кроме того, многие, напоминают, что темно-красные береты всегда были символом внутренних войск и для десантника это ,скорее, символ позора.

Дажде спам командующий десантными войсками Украины генерал Михаил Забродский приняв новый берет из рук Президента, отметил, что «…мы не отказываемся от голубого берета – символа мужества, чести и боевой молодости! По его словам, «мы просто переворачиваем еще одну страницу…»

Ну а многие рядовые и офицеры-десантники напоминают, что темно-красные береты всегда были символом внутренних войск, и для десанта то, скорее, символ позора.

Подобное отношение с этому «символическому ребрендингу» наверняка станет еще более острым и негативным, когда всплывут явные «косяки» связанные с выбором нового цвета их визуально-отличительного символа

Ведь, когда был оглашен этот новый цветовой выбор, его объяснили тем, что якобы именно в Англии впервые были созданы и задействованы воздушно-десантные войска.

Однако выясняется, что это полная чушь. Поскольку первые воздушно-десантные подразделения были созданы в Советском союзе еще в начале 30-х годов прошлого века, а их первая массовая выброска произошла в ходе учений в 1935 году.

А в боевых условиях первую массовую десантную операцию провели …немцы. Это произошло в ходе боев за остров Крит в апреле 1941 года. Решающую роль в которых сыграли десантники под руководством генерала Курта Штудента.

Английские же парашютно-десантные войска начали массовое боевое применение только в 1944 году.

Так что ни на какую пальму первенства они уж никак претендовать не могут.

Да сам цвет их беретов, так называемый «maroon» имеет на «исторической родине отнюдь не однозначное значение. Ибо на сленге звучит как «дезертир» и даже «беглый африканский раб».

Что для бойцов «войск дяди Васи», как расшифровывали «ВДВ» сами десантники (в честь создателя воздушного десанта в его классическом понимании Василия Ивановича Маргелова) является буквальным плевком в лицо. Причем как незаслуженным, так и непростительным.

В общем хотя с официальной смены бренда украинских десантников прошло менее суток, в том. Что это был очередной «выстрел себе в ногу» со стороны действующей власти, можно практически не сомневаться.

Тем более, что даже не еще не зная с кем их отныне уровняли, даже отобранные для личного общения с президентом десантники прямо в камеры заявили, что голубые береты, которые они раньше украшали их головы, теперь будут носиться возле сердца.

Поэтому вместо того, чтобы разбить столь ненавистное ему десантное братство, Петр Порошенко, похоже, об него просто ударился.