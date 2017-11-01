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Сегодня, 14:00

На 68-м году скончался известный одесский фотограф Георгий Исаев

Категория: Новости

На 68-м году скончался известный одесский фотограф Георгий Исаев

На 68-м году скончался известный одесский фотограф Георгий Исаев, который в своих фотографиях сохранил для потомков виды старой Одессы.

Георгий Исаев провел большое количество выставок как в Одессе так и в других городах. Его работы хранятся в частных коллекциях. Часть из них выкуплена Музеем современного искусства Сан–Франциско.

В 2009 году, к своему 60 летию Георгий Исаев презентовал фотовыставку «С миру по фотке», в которую вошли 70 его лучших работ.

Последние несколько лет мастер перестал заниматься фотографией из-за серьезных проблем со здоровьем.

В январе 2017 года во Всемирном клубе одесситов состоялась его последняя выставка «Остатки роскоши. Люди, годы, коты».

 


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