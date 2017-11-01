На 68-м году скончался известный одесский фотограф Георгий Исаев, который в своих фотографиях сохранил для потомков виды старой Одессы.

Георгий Исаев провел большое количество выставок как в Одессе так и в других городах. Его работы хранятся в частных коллекциях. Часть из них выкуплена Музеем современного искусства Сан–Франциско.