На 68-м году скончался известный одесский фотограф Георгий Исаев, который в своих фотографиях сохранил для потомков виды старой Одессы.
Георгий Исаев провел большое количество выставок как в Одессе так и в других городах. Его работы хранятся в частных коллекциях. Часть из них выкуплена Музеем современного искусства Сан–Франциско.
В 2009 году, к своему 60 летию Георгий Исаев презентовал фотовыставку «С миру по фотке», в которую вошли 70 его лучших работ.
Последние несколько лет мастер перестал заниматься фотографией из-за серьезных проблем со здоровьем.
В январе 2017 года во Всемирном клубе одесситов состоялась его последняя выставка «Остатки роскоши. Люди, годы, коты».