Правоохранители разоблачили 35-летнего иностранца, подозреваемого в похищении имущества из автомобиля одессита. Об этом сообщили в отделе коммуникаций полиции области.

Происшествие произошло в Киевском районе города около шести часов вечера. Гражданин одной из стран постсоветского пространства возле одного из городских кладбищ увидел припаркованное авто, в котором не было водителя. Иностранец разбил стекло в машине и украл сумку, в которой находились планшет, деньги и другое имущество. В это время вернулся владелец авто и вор сбежал.

Одессит обратился в полицию, правоохранители установили и задержали подозреваемого в краже.

«Мужчине сообщено о подозрении в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины, - рассказывает начальник Киевского отдела полиции Александр Лазарь. - Подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от четырех до восьми лет».