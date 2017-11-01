Трех граждан Турции подозревают в совершении «ритуального убийства»

21 ноября 2017 следственный судья Приморского районного суда г. Одессы взял под стражу трех граждан Турции, подозреваемых в совершении так называемого «ритуального убийства».

Мужчины проведут под стражей 60 дней без возможности внесения залога.

Сегодня суд будет рассматривать ходатайство о применении меры пресечения в отношении четвертого задержанного, который подозревается в совершении указанного убийства.

Напомним, в Овидиопольском районе Одесской области на прошлой неделе произошло преступление, которое удивило даже опытных оперативников.

Речь идет о необычном преступлении – ритуальном убийстве.

На месте преступления правоохранители нашли обгоревшее тело иностранца, который исчез накануне.

На теле убитого была нарисована пентаграмма, символы и знаки. Рядом с телом стояли свечи, различные оккультные предметы, черная курица.