Должностные лица газового хозяйства нанесли ущерб на 15 млн гривен. В Одесской области разоблачили и заблокировали схему хищения природного газа. Об этом говорится в сообщении пресс-центра СБУ в Facebook. Сообщается, что в течение 2016-2017 годов должностные лица газового хозяйства Одесской области с привлечением сотрудников, используя самодельные устройства, искусственно занижали количество потребленного газа промышленными объектами. "За обеспечение "экономии" чиновники получали неправомерную выгоду от бизнесменов. По предварительным оценкам экспертов, только с начала 2017 года злоумышленники нанесли газовому хозяйству ущерб на 15 млн гривен", - говорится в сообщении. По данному делу задержали трех подозреваемых, при обысках в офисах и по месту жительства фигурантов дела изъяли фальсифицированные приборы учета и оборудование для его изготовления, 5 тыс. долларов и 1 тыс. евро.



