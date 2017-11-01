Пограничники Измальского отряда задержали браконьеров

Пограничники Измальского отряда задержали трех украинцев, которые незаконно ловили рыбу в озере Кагул, сообщили в пресс-службе ГПСУ.

На маломерной лодке с помощью запрещенных сетей, а их было 20, по 1000 метров каждая, браконьеры выловили 50 килограмм разных видов рыбы. Правоохранители оценили сумму убытка государству в 15 тысяч гривен.

Когда пограничники стали обыскивать граждан, у тех не оказалось при себе документов, которые бы удостоверяли их личности. На нарушителей составили административные протоколы и проинформировали Национальную полицию о признаках уголовного преступления по ст.249 УК Украины. Лодку и сети конфисковали.