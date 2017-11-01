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  • Дата: Сегодня, 16:30
Сегодня, 16:30

Неизвестный в подземном переходе украл у мужчины телефон

Категория: Новости

Неизвестный в подземном переходе украл у мужчины телефон

В Приморское отделение полиции поступило заявление 20-летнего мужчины о том, что неизвестный в подземном переходе открыто, путем рывка, завладел его мобильным телефоном.

Правоохранители во время проведения оперативно-розыскных мероприятий в совершении указанного уголовного преступления разоблачили 22-летнего злоумышленника, от которого поступили правдивые показания.

Вещественное доказательство изъято, мужчина задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Ему сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины.



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