Неизвестный в подземном переходе украл у мужчины телефон

В Приморское отделение полиции поступило заявление 20-летнего мужчины о том, что неизвестный в подземном переходе открыто, путем рывка, завладел его мобильным телефоном.



Правоохранители во время проведения оперативно-розыскных мероприятий в совершении указанного уголовного преступления разоблачили 22-летнего злоумышленника, от которого поступили правдивые показания.

Вещественное доказательство изъято, мужчина задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Ему сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины.