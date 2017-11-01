С 12 декабря будет запущен прямой рейс г. Белгород-Днестровский — г. Черновцы

С 12 декабря будет запущен прямой рейс железнодорожного сообщения г. Белгород-Днестровский — г. Черновцы.

Поезд будет ехать почти сутки. Из Белгорода-Днестровского поезд отправится в 14:21 по четным числам (прибытие в Черновцы в 10:02 следующего дня). А Черновцы он будет покидать в 15:37 по нечетным числам (прибытие в Белгород-Днестровский в 12:42 на следующий день).

По пути следования остановки поезда предусмотрены во Львове, Хмельницком и Ивано-Франковске. Время в пути составит около 20 часов.

Стоимость билетов при этом составит 138 грн. в плацкартном вагоне и 220 — в купейном.