Правоохранители обнаружили и изъяли около 45 ящиков сигарет

Сотрудники правоохранительных органов, получив оперативную информацию, провели обыски в городе Подольск.

Об этом «Одесскому паблику» сообщили в пресс-центре Госпогранслужбы Украины.

В ходе обысков на территории одного из коммунальных предприятий и в частном помещении правоохранители обнаружили и изъяли около 45 ящиков, в которых содержалось около 25 000 пачек сигарет. Общая стоимость изъятого составляет примерно 600 000 гривен.

По предварительным данным, обнаруженный товар имеет сомнительное происхождение и планировался для розничной реализации на торговой площадке.

Следственные мероприятия продолжаются.



