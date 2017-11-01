В Одесской области обнаружили крупную партию артиллерийских снарядов Времен второй мировой войны

В Саратском районе Одесской области обнаружили крупную партию артиллерийских снарядов Времен второй мировой войны.

Об этом сегодня, 22 ноября, сообщила пресс-служба ГСЧС в Одесской области.

По словам пресс-службы спасателей, вчера в Службу спасения «101» поступило сообщение о том, что недалеко от села Введенка Сратского района, были найдены взрывоопасные предметы.

Прибывшие на место взрывотехники установили, что находкой оказались 28 артиллерийских снарядов времен Второй мировой войны.

Известно, что изъятие и ликвидация указанных взрывоопасных предметов запланирована на 22 ноября.