В Одесской области перекрыли важнейшую трассу

Автор: Александр МИХАЙЛОВ "СЛОВО"
Трассу «Одесса-Рени» перекрыли на участке, проходящем через Татарбунарский район. В районе села Спасское дорогу перекрыли несколько десятков ветеранов – пенсионеров органов внутренних дел.
Причиной перекрытия стало необходимость привлечь внимание к проблеме затягивания пересчета пенсий.
По словам участников, вопрос «висит» уже в течение почти двух лет.
При этом средний размер получаемых пенсий составляет менее двух тысяч гривен, на которые просто невозможно прожить.
Отметим, что акция носила предупредительный характер и продолжалась всего около часа.