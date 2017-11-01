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  • Дата: Вчера, 20:00
Вчера, 20:00

В Одесской области перекрыли важнейшую трассу

Категория: Новости


Трассу «Одесса-Рени» перекрыли на участке, проходящем через Татарбунарский район. В районе села Спасское дорогу перекрыли несколько десятков ветеранов – пенсионеров органов внутренних дел.

Причиной перекрытия стало необходимость привлечь внимание к проблеме затягивания пересчета пенсий.

По словам участников, вопрос «висит» уже в течение почти двух лет.

При этом средний размер получаемых пенсий составляет менее двух  тысяч гривен, на которые просто невозможно прожить.

Отметим, что акция носила предупредительный характер и продолжалась всего около часа.



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