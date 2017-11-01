В Одесской области перекрыли важнейшую трассу

Трассу «Одесса-Рени» перекрыли на участке, проходящем через Татарбунарский район. В районе села Спасское дорогу перекрыли несколько десятков ветеранов – пенсионеров органов внутренних дел.

Причиной перекрытия стало необходимость привлечь внимание к проблеме затягивания пересчета пенсий.

По словам участников, вопрос «висит» уже в течение почти двух лет.

При этом средний размер получаемых пенсий составляет менее двух тысяч гривен, на которые просто невозможно прожить.

Отметим, что акция носила предупредительный характер и продолжалась всего около часа.