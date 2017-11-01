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  • Дата: Сегодня, 19:25
Сегодня, 19:25

ДТП с пострадавшими произошло на Молдаванке

Категория: Новости


ДТП произошло на пересечение улици Мельницкая и Балковская.

По информации Патрульной полиции, там столкнулись автомобили «Хонда» и «Сузуки».

В результате пожилой мужчина и двенадцатилетний ребенок , находившиеся в салоне «Сузуки», получили травмы и были госпитализированы.

Причины столкновения выясняются.

Согласно предварительным данным, виновником инцидента, вероятно, стал водитель «Хонды», который совершил опасный моневр и не смог сохранить контроль за автомобилем.



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