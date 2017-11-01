ДТП с пострадавшими произошло на Молдаванке

Автор: Александр МИХАЙЛОВ "СЛОВО"
ДТП произошло на пересечение улици Мельницкая и Балковская.
По информации Патрульной полиции, там столкнулись автомобили «Хонда» и «Сузуки».
В результате пожилой мужчина и двенадцатилетний ребенок , находившиеся в салоне «Сузуки», получили травмы и были госпитализированы.
Причины столкновения выясняются.
Согласно предварительным данным, виновником инцидента, вероятно, стал водитель «Хонды», который совершил опасный моневр и не смог сохранить контроль за автомобилем.