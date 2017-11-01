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  • Просмотров: 60
  • Дата: Сегодня, 10:30
Сегодня, 10:30

Не полежит, так посидит!

Категория: Новости


Благодаря ДТП в Одессе задержали находящегшося в розыске преступника.

Инцидент произошел накануне на проспекте Добровольского.

Там автомобиль «Опель» съехал с дороги и врезался в дерево. Когда на место прибыл полицейский патруль, оказалось, что в салоне находится объявленный в розыск преступник.

Кстати, он единственный из троих находящихся в салоне людней, который в ДТП практически не пострадал.

Как выяснилось, водитель  не смог удержать контроль над автомобилем.  Поскольку находился в состоянии алкогольного опьянения. 



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