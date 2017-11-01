Одессит проиграл в автоматах последние деньги и ограбил девушку в подъезде

Проиграв в автоматах последние 200 гривен, одессит в подъезде многоэтажки ограбил женщину и кутил еще два дня.

Об этом рассказали в областном управлении Нацполиции. Инцидент произошел в Малиновском районе города. Женщина рассказала полиции, что неизвестный мужчина зашел за ней в подъезд и вырвал у нее из рук сумку, в которой были деньги и мобильный телефон. Оказалось, что грабитель – ранее судимый азартный игрок. В тот вечер он спустил свои деньги в автоматах, но хотел еще раз испытать удачу. Тысячу гривен налички, что были в сумке, он спустил в тот же вечер. Телефон он продал на следующий день за 600 гривен, который также оставил в игровых автоматах. Грабителю грозит до 4 лет тюрьмы. Сейчас его проверяют на причастность к совершению аналогичных преступлений на территории города.