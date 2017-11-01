В Одессе презентовали проект благоустройства Деволановского и Польского спусков

В Одессе презентовали комплексную схему развития транспортной инфраструктуры с элементами благоустройства в границах Деволановского и Польского спусков.



Проект представил в ходе аппаратного совещания начальник управления архитектуры и градостроительства Одесского городского совета Александр Голованов.

Согласно предпроектным предложениям, Деволановский спуск планируется в первую очередь сделать пешеходным. Комплексное благоустройство указанной территории предполагает также капитальный ремонт зданий, расположенных на Деволановском спуске, замену мощения и коммуникаций, восстановление зелёных насаждений, установку уличных светильников, уличной мебели и т.д. Кроме того, предусматривается организация парковок, дополнительных пешеходных пространств и мест отдыха, а также благоустройство сквера на Польском спуске, границы которого сейчас устанавливаются.

Концепция благоустройства предполагает организацию нового пешеходного туристического маршрута, проходящего по историческому центру города и включающего Деволановский спуск.

Однако, обнародованный проект сразу же встретил критику со стороны архитекторов и урбанистов. В частности критиковалась коммерческая составляющая проекта.

Что касается самого Деволановского спуска, то по словам городского головы Одессы главная проблема – приведение в порядок коллектора, который находится под спуском.

«Вторая сложность – в зданиях, которые расположены на спуске и являются частной собственностью. На протяжении полутора лет мы ищем собственников и проводим с ними переговоры. У города есть концепция, мы формируем свои требования и предложения, чтобы навести там порядок. Так что системная работа по приведению в порядок Деволановского и Польского спусков ведется, и она будет продолжена», — отметил Геннадий Труханов.