Правоохранители задержали одного из двух подозреваемых в убийстве фермера, которое произошло накануне в селе Старая Некрасовка. Об этом сообщил начальник райотдела полиции Роман Галкин.

По его словам полиция знает и его подельника, который нанес смертельный удар фермеру, когда злоумышленники проникли на теплицу. Как выяснилось, в ночь трагедии фермеры увидели проникновение по камерам видеонаблюдения, установленным в теплицах, и сразу выехали на место происшествия.

– Поначалу нам не совсем было понятно, почему хозяева сразу не вызвали полицию, а решили обойтись собственными силами. Но когда мы приехали на место происшествия, то обнаружили в теплице пару мощных кустов конопли. Скорее всего, именно они и привлекли злоумышленников, которые, кстати, замечены в наркомании, – рассказал Роман Галкин.

Вероятно, хозяева, понимая, что с вызовом полиции придется объясняться с правоохранителями насчет запрещенных посадок, посчитали, что справятся сами. Не вышло. В ходе борьбы с ворами фермер-хозяин смог задержать одного из них, даже сфотографировал его на телефон, но другой убил ножом его брата и освободил подельника.

– Мы обязательно задержим убийцу. Он не ушел за границу, прячется где-то здесь, и его поимка - дело ближайших дней, – уверяет правоохранитель.

Напомним, что в ночь с 14 на 15 ноября в селе Старая Некрасовка Измаильского района застигнутые врасплох вору ранили фермера и убили его брата.