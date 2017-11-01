Мужчина грабил одесситов ради наркотиков и игровых автоматов

В Малиновское отделение полиции г. Одессы обратился местный житель и сообщил, что неизвестный похитил его мопед.



Согласно сообщениям пресс-службы ГУ НП в Одесской области, отрабатывая все возможные места сбыта похищенного, правоохранители обнаружили на рынке «Привоз» человека, который искал покупателя для мопеда. В ходе проверки было установлено, что данный гражданин пытался сбыть именно то транспортное средство, которое разыскивается.

Правонарушитель был задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Стало известно, что мужчина также причастен к совершению ряда аналогичных преступлений и жил за счет краж и грабежей.

Под давлением неопровержимых доказательств, мужчина признался в содеянном и рассказал, что выбирал себе жертв преимущественно нетрезвых мужчин и одиноких женщин, которые не способны оказать ему сопротивление, ожидал их возле рынков, прилегающих к ним территорий и развлекательных заведений, где внимание людей рассеивается, и они не обращают внимания на свои карманы, а потом отбирал у них деньги и мобильные телефоны. Все средства тратил на наркотики и игровые автоматы.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 186 (грабеж) и с. 1 ст. 286 (незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины.