Хотели как лучше, а получилось как всегда. Новое питание в одесских больницах

Комиссия по организации питания и депутаты Одесского городского совета начали проверку организации питания в коммунальных учреждениях здравоохранения города. Депутаты уже посетили Городскую клиническую больницу №10 и Родильный дом №7.



Итоги проверки вызвали недовольство депутатов горсовета. «Из городского бюджета тратится достаточно крупные средства на организацию питание в больницах, что с одной стороны хорошо, а с другой – бессмысленно. За последнее время стоимость питания выросла в три с половиной раза и составляет около 90 гривен. Во многом это связано с закрытием пищеблоков, которые ранее обслуживали медучреждения, так как питание теперь закупают у частных лиц (так называемый аутсорсинг)», — отметил член комиссии по вопросам здравоохранения Виктор Новак.

Так, в 2016 году на питание в Городскую клиническую больницу №10 выделили 6 млн 434 тыс. 500 грн. За год выдано 99 тыс. 533 порций по 64 грн за каждую. В среднем было выдано по 276 порций в день. В этом году ситуация несколько изменилась: выделено 9 млн 130 тыс. грн – на эту сумму в декабре прошлого года был проведен тендер. Одна порция составила 84,95 грн. При этом в феврале дополнительно выделили 2 млн 550 тыс. грн.

Если говорить о Родильном доме №7 на питание выделили – 4 млн 182 тыс. 167 грн, из них расходовали 3 млн 425 тыс. 36 грн, на которые закупили 36 тыс. 72 порции.

Наибольшее недовольство вызывает тот факт, что, не смотря на относительно высокую стоимость порции, пища в больницах теперь мало отличается от общепита, а о лечебном питании, которое остро необходимо пациентам, на сегодняшний день вовсе забыли. К примеру, в гастроэнтерологическом отделении ГКБ №10 пациенты жалуются на соленую пищу и комбижир, что для них в рационе просто недопустимо. Также отсутствует контроль качества продуктов со стороны медицинского учреждения.

Питание рожениц в родильном доме также далеко от идеального. Часто матерям в послеродовом отделении приносят борщ или капустной суп, что для кормящей грудью женщины противопоказано. Общеизвестно, что в первый период кормления грудью из рациона молодой матери исключают овощи, вызывающие аллергическую реакцию у младенца.

«Данная модель организации питания полностью противоречит 931 приказу Министерства здравоохранения. Никакие нормы по весу пациента и весу порции не соблюдаются, а это гипо-, нормо-, гипертрофики. И самое главное, что закупка услуги нам дает только двухразовое питание и булочку с кефиром в качестве полдника, а по 931 приказу питание должно быть четырехразовое. И последнее: для справки, когда в больницах функционировали свои пищеблоки, то питание было пятиразовое, хотя и стоило 25 гривен. Если восстановить работу пищеблоков и поднять финансирование не в 3,5 раза, а в хотя бы в 2, то можно организовать правильное лечебное питание пациентов. Лечебное питание, в отличие от общепита, одна из неотъемлемых частей всего лечебного процесса и способствует выздоровлению больного» – подитожил депутат Виктор Новак.

Отметим, с 22 по 29 ноября т.г. комиссия Одесского городского совета проводит проверки организации питания в медицинских учреждениях города. Согласно плану проверкам подлежат городские клинические больницы №1,3,5,10, а также родильные дома №1,7. Итоги проверок будут заслушаны на заседании постоянной комиссии по организации питания в учреждениях здравоохранения.